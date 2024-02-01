عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

OnePlus تطلق هاتفا جديدا 5G ينافس Oppo.. ما الفرق بين الجهازين؟

هاتف OnePlus Nord
هاتف OnePlus Nord N30 SE 5G

قامت OnePlus مؤخراً بإطلاق هاتف ذكي جديد للمبتدئين في بعض الأسواق العالمية، وهو هاتف OnePlus Nord N30 SE 5G. ويعد هذا الهاتف خليفة لـ OnePlus Nord N20 SE الذي تم إطلاقه في عام 2022.

ويأتي الهاتف الجديد بعدة تحسينات رئيسية، حيث يضم معالجًا أقوى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة بدقة أعلى.

ومع ذلك، تمامًا مثل الجيل السابق، فإن هذا الهاتف الجديد هو أيضًا نسخة معاد تسميتها من هاتف Oppo آخر.

في الواقع، فإن هاتف OnePlus Nord N30 SE 5G الجديد ما هو إلا نسخة محدثة من هاتف Oppo A79 5G (المعروف أيضًا باسم Oppo A2 5G) الذي تم إطلاقه في أواخر أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وبالمقارنة، فإن هاتف OnePlus Nord N20 SE السابق كان نسخة محدثة من هاتف Oppo A77.

ومن أهم التحسينات في Nord N30 SE 5G استخدام معالج MediaTek Dimensity 6020 SoC الأقوى الذي يدعم شبكات 5G، بينما كان الإصدار السابق يعتمد على معالج MediaTek Helio G35 الأبطأ الذي يدعم فقط شبكات 4G.

كما يتميز الهاتف الجديد بشاشة أكبر قياس 6.72 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بكسل) مع ثقب في المنتصف ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما كانت شاشة الجيل السابق أصغر حجماً (6.56 بوصة) وبدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز ونوتش على شكل دمعة.

وتتشابه معظم المواصفات الأخرى بين الجهازين، حيث نجد كاميرا خلفية مزدوجة 50 ميجابكسل (عريضة) + 2 ميجابكسل (عمق)، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة جانبي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ولم تعلن OnePlus حتى الآن عن سعر وتاريخ إطلاق هاتف Nord N30 SE 5G بشكل رسمي.

OnePlus OnePlus Nord OnePlus Nord N30 SE 5G Oppo A2 5G Oppo A79 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

مفاجأة |فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا.. تفاصيل

وصلت له فلوسه | خبر سار لجماهير الأهلي عن نجم الفريق

واحدة منهم | تطور عاجل في حادث انفجار عقار الطالبية

نجم الزمالك يُفجّر مفاجأة بشأن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري

موضوعات متعلقة

وداعا.. نهاية عهد موبايلات Nokia

تصميم iPhone 16 هيتغير ولا لأ .. اعرف الحقيقة

سعرها كسر الـ100 ألف جنيه.. بيع 200 ألف قطعة لـ«نظارة آبل الجديدة»

بأقل من 4000 جنيه.. هاتف Tecno الجديد بنفس شكل الـ iPhone

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

تحذير شديد اللهجة وخوف من احتكار الصين لسوق السيارات

بأرخص أسعار.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات 4G

ميزة جديدة في موبايلات سامسونج يمكنها إنقاذ حياتك

ترشيحاتنا

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

ملتقى المصريين بالكويت: نتمنى استمرار مبادرة السيارات بدون سقف زمني

هل نرى الله يوم القيامة كما قال النبي في الحديث «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»

OnePlus تطلق هاتفا جديدا 5G ينافس Oppo.. ما الفرق بين الجهازين؟

الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة دمغ الذهب بأختام مزورة بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

تألق إعلامي ومشوار مميز .. تفاصيل تكريم دينا رامز وبرنامجها " ست الستات "

تحذير للرجال .. علامات شائعة تكشف الإصابة بمرض خطير

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ