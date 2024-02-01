OnePlus تطلق هاتفا جديدا 5G ينافس Oppo.. ما الفرق بين الجهازين؟

قامت OnePlus مؤخراً بإطلاق هاتف ذكي جديد للمبتدئين في بعض الأسواق العالمية، وهو هاتف OnePlus Nord N30 SE 5G. ويعد هذا الهاتف خليفة لـ OnePlus Nord N20 SE الذي تم إطلاقه في عام 2022.

ويأتي الهاتف الجديد بعدة تحسينات رئيسية، حيث يضم معالجًا أقوى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة بدقة أعلى.

ومع ذلك، تمامًا مثل الجيل السابق، فإن هذا الهاتف الجديد هو أيضًا نسخة معاد تسميتها من هاتف Oppo آخر.

في الواقع، فإن هاتف OnePlus Nord N30 SE 5G الجديد ما هو إلا نسخة محدثة من هاتف Oppo A79 5G (المعروف أيضًا باسم Oppo A2 5G) الذي تم إطلاقه في أواخر أكتوبر ونوفمبر الماضيين. وبالمقارنة، فإن هاتف OnePlus Nord N20 SE السابق كان نسخة محدثة من هاتف Oppo A77.

ومن أهم التحسينات في Nord N30 SE 5G استخدام معالج MediaTek Dimensity 6020 SoC الأقوى الذي يدعم شبكات 5G، بينما كان الإصدار السابق يعتمد على معالج MediaTek Helio G35 الأبطأ الذي يدعم فقط شبكات 4G.

كما يتميز الهاتف الجديد بشاشة أكبر قياس 6.72 بوصة بدقة FHD+ (2400 × 1080 بكسل) مع ثقب في المنتصف ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما كانت شاشة الجيل السابق أصغر حجماً (6.56 بوصة) وبدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز ونوتش على شكل دمعة.

وتتشابه معظم المواصفات الأخرى بين الجهازين، حيث نجد كاميرا خلفية مزدوجة 50 ميجابكسل (عريضة) + 2 ميجابكسل (عمق)، وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة جانبي، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ولم تعلن OnePlus حتى الآن عن سعر وتاريخ إطلاق هاتف Nord N30 SE 5G بشكل رسمي.