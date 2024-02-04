الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

نشر الفنان أحمد العوضى صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تجمع الجمهور حوله فى منطقة شارع المعز أثناء تصوير دوره فى مسلسل “حق عرب”.

ويواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «حق عرب»، الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني المقبل، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية .

وأستأنف العوضي تصوير المسلسل اليوم داخل لوكيشن العمل في شارع المعز بمنطقة الحسين، وسط تجمع جمهوري ضخم ، وألتقط الصور مع جمهوره الذى قام بالهتاف “بنحبك يا عوضي” .

أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل “حق عرب” في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم "العوضي"، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لأزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

والفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن تحسن حالته الصحية، وخروجه من المستشفى خلال الأيام الماضية ، استعداداً لاستكمال تصوير مسلسله الجديد حق عرب .

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج et بالعربي تسجيلا صوتيا للعوضي وهو يطمئن جمهوره قائلًا: “أنا كويس الحمد الله وبطمئن كل أخواتي وحبايبي ومش عايز حد يقلق، أنا خلاص خرجت من المستشفى النهاردة والمفروض هرجع أصوّر المسلسل يوم السبت وكل حاجة تمام وإن شاء الله هعملكم مسلسل جامد يليق بيكم كلكم”.

وكان المؤلف محمود حمدان قد كشف عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك: “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته.

أحمد العوضى