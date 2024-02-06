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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل شاومي في مصر في 2024

أرخص موبايل شاومي
أرخص موبايل شاومي في مصر في 2024

يعد Redmi A1 Plus هو هاتف ذكي منخفض التكلفة تم إطلاقه من قبل Xiaomi في عام 2023، إنه خليفة Redmi A1، الذي تم إطلاقه في عام 2022.

 

مواصفات Redmi A1 Plus

 

• شاشة LCD بحجم 6.52 بوصة بدقة HD+

• معالج MediaTek Helio G35 ثماني النواة

• 2 جيجابايت رام

• 32 جيجابايت سعة تخزين داخلية

• كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل (رئيسية) + 2 ميجابكسل (عمق)

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

• نظام تشغيل Android 12

Redmi A1 Plus

مميزات Redmi A1 Plus

 

• سعر معقول

• عمر بطارية طويل

• كاميرا خلفية مزدوجة

• شاشة كبيرة

• نظام تشغيل حديث

Redmi A1 Plus

 عيوب Redmi A1 Plus

 

• معالج متوسط الأداء

• ذاكرة وصول عشوائي محدودة

• عدم وجود مستشعر بصمة

• عدم وجود دعم للشحن السريع

 

 سعر Redmi A1 Plus

 

يبدأ سعر Redmi A1 Plus من 3399 جنيه مصري، مما يجعله أحد أرخص الهواتف الذكية في مصر.

 

 

Redmi A1 Plus مناسب للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول. إنه خيار جيد للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى هاتف ذكي بأداء عالٍ.

 

Redmi A1 Plus هو هاتف ذكي بسعر معقول يوفر ميزات أساسية مثل شاشة كبيرة وعمر بطارية طويل وكاميرا خلفية مزدوجة. إنه خيار جيد للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب ولا يحتاجون إلى هاتف ذكي بأداء عالٍ.

ملاحظة:

وقد تختلف الأسعار والمواصفات حسب المنطقة.

Redmi Redmi A1 Plus Xiaomi Redmi A1 تقنية الفيديو

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