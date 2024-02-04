عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يطمئنان على الحالة الصحية لمصابي غزة.. صور

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق مبنى الجراحة بمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي غزة والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم في حضور الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه المساعدات والوقوف مع الأشقاء في فلسطين ونصرة قضيتهم والتي تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لوطنهم بسلام. 

تعليم الشرقية يحصد 6 جوائز تقديرية من مشروع قـوى عاملة مصر| تفاصيل

واطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم مؤكداً أنه تم توفير تسخير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم بالإضافة إلى تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالاتهم الصحية وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجاتهم بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق أن استقبال المصابين لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة يأتي في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتأكيداً على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها مشيداً بالجهود المبذولة من الاطباء وأطقم التمريض في تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين.

FB_IMG_1707054710356
FB_IMG_1707054710356
FB_IMG_1707054707381
FB_IMG_1707054707381
FB_IMG_1707054704642
FB_IMG_1707054704642
FB_IMG_1707054701015
FB_IMG_1707054701015
FB_IMG_1707054695628
FB_IMG_1707054695628
الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنشطة الطلابية توفير كافة أوجه الرعاية الصحية رئيس جامعة الزقازيق رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظ الشرقية مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية مستشفيات جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

ترشيحاتنا

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل نار أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

عودة الدراسة رسميا بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في هذا الموعد

الدولار يواصل السقوط| يخسر 15 جنيها خلال يومين.. وهذه قيمته في البنوك

3 ملايين دولار.. عرض مغر لـ محمد عبد المنعم.. والأهلي يحسم قراره

أحمد عبد الحميد يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال ناعمة.. درة تستعرض جمالها

الجمهور يتزاحم على أحمد العوضى فى شارع المعز بسبب حق عرب.. صور

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

فيديو

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

أمطار ودرجة حرارة أقل من صفر.. حالة طقس اليوم وتحذير من البرودة

ماذا فعل؟.. قصة الطفل الفلسطيني الملقب بـ نيوتن غزة

باللهجة العراقية.. ديانا حداد تطلق أغنية كل الهلا |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ