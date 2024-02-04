إعلامي شهير يطرح سؤالاً مثيرا حول صفقة الاهلي الجديدة

أعلن النادي الاهلي، عن تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "تعليقك في صفقة انتقال محمود الزنفلي للأهلي اعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء"

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.