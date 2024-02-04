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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: متوقع إنتاج 270 ألف طن من مصانع سكر كوم أمبو وإدفو

مصنع سكر كوم أمبو
مصنع سكر كوم أمبو

تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لدى الجهات المعنية لخفض رسوم مرور سيارات وجرارات القصب المقررة على الكبارى والطرق السريعة من أجل زيادة قصب كميات السكر المورد لمصانع كوم أمبو وإدفو .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل مزارعى قصب السكر بما يساهم فى زيادة إنتاج السكر بالمصانع ، وتوفير المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية للمواطنين فى الأسواق بأسعار متوازنة .

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السكر

وكلف أشرف عطية بضرورة مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعيين لتوريد محصول القصب على الوجه الأكمل ، وتسهيل الإجراءات وتذليل أى عقبات للتوريد إمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين أولاً بأول .

ووجه عطية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع إدارات مصانع السكر للحد من وقوع الحوادث المرورية سواء كان من خلال قطار الديكوفيل أو جرارات النقل البرى حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

وأوضح المحافظ بأنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصانع السكر بكوم أمبو وإدفو لهذا العام إلى 270 ألف طن منتجة من المساحة المنزرعة بقصب السكر ، والتى تصل إلى 79 ألف و 557 فدان على مستوى المحافظة .

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