كلية حقوق عين شمس تستضيف مسابقة جامعة أكسفورد في المحاكمة الصورية 

انتهت كلية الحقوق جامعة عين شمس من تنظيم فعاليات التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمسابقة (برايس) التابعة لجامعة أكسفورد في الفترة من 1 إلى 4 فبراير، وذلك في تطبيق لاتفاقية التعاون التي أبرمتها جامعة عين شمس مع معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد العام قبل الماضي، التي بموجبها أصبحت الكلية الشريك الإقليمي لجامعة أكسفورد في مجال المحاكمات الصورية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية التي ضمت كل الفرق المشاركة فريق التنظيم الدولي من جامعة أكسفورد، فضلا عن الفريق المنظم للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط والمكون من مشاركين سابقين في المسابقة من خريجي جامعة عين شمس الذين تطوعوا بالتواصل مع الفرق المشاركة والقضاة، وقاموا بإعداد الجداول عبر الشهور الثلاثة الأخيرة، فضلا عن متابعة الإعداد التقني للمسابقة خلال أيام المباريات.

وتكون فريق التنظيم من علا ناجي المستشار السابق بهيئة قضايا الدولة، وندى جاد الله المحامية الدولية، والدكتور أحمد خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الحقوق، والمنسق الإقليمي للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط.

وتشهد تصفيات هذا العام منافسة كبيرة بين العديد من الجامعات من منطقة الشرق الأوسط من عدة دول من بينها مصر، لبنان، وتونس، ويشارك في تحكيم المسابقة أكثر من ثلاثين قاضيا من الهند والمكسيك وبريطانيا ومصر ولبنان والأردن والعراق وتونس وفلسطين.

وقد تأهل خمسة فرق من هذه التصفيات للمشاركة في المسابقة الدولية التي يتنافس فيها المتأهلين من كل التصفيات الإقليمية من سبع مناطق فى العالم، وتجري المسابقة الدولية في مدينة أكسفورد ببريطانيا في الفترة من 16 إلى 19 أبريل 2024.

وصرح الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، بأن استضافة الكلية لهذه المسابقة الدولية بالتعاون مع جامعة اكسفورد، ومن قبلها استضافة الكلية للمسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية في مجال القانون الدولي الانساني في ديسمبر الماضي تأتي في إطار خطة الكلية لكي تكون مركزا للنشاطات التي تهدف لتطوير التعليم القانوني في مصر والمنطقة العربية.