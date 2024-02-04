عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل ما تدفع بالزيادة .. راجع فاتورة الكهرباء بنفسك

صدى البلد

تمر فاتورة الكهرباء الشهرية  بعدة مراحل للتأكد من صحتها قبل الوصول ليد المستهلك ، وذلك لضمان دقتها  لتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمستهلك.

وأشار الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك عدة  قواعد لمراجعة فاتورة الكهرباء قبل إصدارها لضمان إصدار فاتورة كهرباء صحيحة، وليتأكد المواطن من صحتها، يلاحظ  الختم على فاتورة الكهرباء  من المسؤول عن شركة توزيع الكهرباء التي ينتمي إليها المستخدم والعلامة المائية  للشركة.

وقال حمزة، إن جميع شركات توزيع الكهرباء تقوم بتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء  للتأكد من صحتها وتجنب الأخطاء، مشيرا إلى أن جميع القراءات الكشفية يتم نسخها على أجهزة الكمبيوتر في غرفة القراءة، لتدقيق ومطابقة معدل استهلاك المشترك للأشهر السابقة.

txt

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

txt

طرق سداد أول فاتورة كهرباء 2024 بعد زيادة الأسعار

txt

خطوات الاستعلام عن أول فاتورة كهرباء بعد زيادة الأسعار

مراحل إصدار ومراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية

1-لاصدار فاتورة الكهرباء تكون البداية بتسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء.

2-  مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع.

3- إرسال القراءات لمراكز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4-إدخال كل القراءات على السيستم بعد عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر ( 30 يوما ) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.

5- مرور الفاتورة على برنامج الإصدار الموحد لضمان دقتها قبل الطباعة

 

خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء بنفسك

أشار  مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك طرقًا يمكن أن يقوم المواطن باتباعها، خاصة في حالة استخراج فاتورة الكهرباء فيجب على المواطن أن يدقق  في الفاتورة، وإذا  لاحظ  وجود رقم أكبر أو أصغر مما هو مسجل بالعداد هذا يعني أن الفاتورة غير صحيحة، وعليه مراجعة الوزاة أو المواقع الخاصة بالشكاوى في الحال.

 

وأشار المصدر  إلى أنه يمكن  لأصحاب عدادات الكهرباء  القديمة اتباع بعض الخطوات البسيطة  لمراجعة الفاتورة بعد إصدارها، للتأكد من صحتها  خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء وتحصبل أول فاتورة فى فبراير الجارى وهى ..

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات/ ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.6-

أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

فاتورة الكهرباء الكهرباء وزارة الكهرباء عدادات الكهرباء أسعار الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

ترشيحاتنا

قصر نابليون والحمام التركى مع المسجد العمرى.. صحيفة أمريكية توثيق جرائم إسرائيل بهدم كافة ملامح التاريخ داخل غزة وقصف المواقع الأثرية

تهديد بفيضانات عارمة وانهيارات.. كاليفورنيا تستعد لعاصفة قوية جديدة

بعد إقالة فيتوريا.. قرار عاجل من الجبلاية بشأن المدير الفني للاتحاد

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

مدرب مصري خلفا لـ فيتوريا .. من هو؟

لو بالمعاش.. كيفية الحصول على قرض بنك ناصر لشراء سيارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

اليابان.. تلميذة تنهي حياة زميلتها بطريقة بشعة والسبب صادم

فيديو

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

نجا من الموت بأعجوبة.. مقطع فيديو لـ"شاب محظوظ" قفز من الطابق الـ15

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ