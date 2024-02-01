عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن أول فاتورة كهرباء بعد زيادة الأسعار

صدى البلد

يستطيع المواطن الاستعلام عن فاتورة كهرباء 2024 و قراءة عداد الكهرباء والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى  الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء ،خاصة وأن فاتورة كهرباء فبراير 2024 هى أول فاتورة  بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024.


وحددت  شركات توزيع الكهرباء  الفترة من  29  إلى  3 من كل شهر ، كحد أقصى لإرسال قراءة عداد الكهرباء إلى الشركة, تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء  الشهرية، دون  انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر مندوب الشركة، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء .


ويستعرض صدى البلد  لقرائه طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباءوالاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2024.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء


1-اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات
يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك
2-اختيار متابعة
إدخال  البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ،  كتابة قراءة العداد الشهرية)
الضغط على أيقونة التسجيل 
طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية
يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .

3-اختيار الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء فبراير 2024


4-اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.
5-إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
6-الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

txt

التكييف ولا الدفاية هيوفر فاتورة الكهرباء .. اعرف الفرق

txt

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب .. تعرف عليها


الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد


يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

 

 أسعار الكهرباء 2024
 

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا  وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من  77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من  128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.


الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎

فاتورة كهرباء قراءة عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء 2024 الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

الأوقاف: غلق مؤقت لمسجد السيدة زينب بداية من أول فبراير لإنهاء تطويره

أمريكا .. عشرات المدن تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

خطوات الاستعلام عن أول فاتورة كهرباء بعد زيادة الأسعار

تجار الذهب في ورطة .. ومفاجأة سعيدة للمصريين

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

كيف تكسب 1000 حسنة في دقيقة واحدة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة| سعرها خرافي

ناسا: كويكب ضخم يتجه قرب الأرض في هذا التوقيت من يوم الجمعة

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ