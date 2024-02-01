خطوات الاستعلام عن أول فاتورة كهرباء بعد زيادة الأسعار

يستطيع المواطن الاستعلام عن فاتورة كهرباء 2024 و قراءة عداد الكهرباء والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء ،خاصة وأن فاتورة كهرباء فبراير 2024 هى أول فاتورة بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024.



وحددت شركات توزيع الكهرباء الفترة من 29 إلى 3 من كل شهر ، كحد أقصى لإرسال قراءة عداد الكهرباء إلى الشركة, تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، دون انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر مندوب الشركة، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء .



ويستعرض صدى البلد لقرائه طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباءوالاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2024.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء



1-اختيار نوع الخدمة

الضغط على أيقونة قراءة العدادات

يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك

2-اختيار متابعة

إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)

الضغط على أيقونة التسجيل

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .

3-اختيار الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء فبراير 2024



4-اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.

5-إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.

6-الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد



يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".

يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.

أسعار الكهرباء 2024



الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من 77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.



الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من 128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.



الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎