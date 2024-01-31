التكييف ولا الدفاية هيوفر فاتورة الكهرباء .. اعرف الفرق

مع انخفاض درجات الحرارة الشديد خاصة هذه الأيام يلجأ البعض لاستخدام التكييف على الوضع الدافئ أو الدفاية الكهربائية، ولكن هناك عدة نصائح لاستخدامهما لتقليل فاتورة الكهرباء خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بداية يناير الحالى، وإن كان استخدام التكييف له مميزات أعلى من الدفاية ويفضل استخدامه فى التدفئة.

ووجّه جهاز مرفق الكهرباء النصائح عند استخدام الدفاية الكهربائية وهى :

1- ينصح بشراء الدفاية المُشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرًا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضًا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

4- ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظًا على سلامة المواطنين أولا وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء.

5- تأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.





استخدام التكييف وتقليل فاتورة الكهرباء



التكييف لا يحتوي على سخانات ولكنه يعمل بطريقة عكس دورة الفيريون، ويعمل التكييف بارد بالخارج وداخل الغرفة ساخن الأمر الذي يجعله لا يحرق الأوكسجين، حيث إنه يسحب الهواء البارد الموجود في الغرفة ويمر به على الكويل فريون فيتم تسخين الهواء ويخرج دافئًا، ما يمنع انتقال الأمراض، كما أن هناك ميزة التحكم في درجة الحرارة وتنقية الجو عكس الدفاية.



ويعتبر التكييف أقل استهلاكاً للكهرباء من الدفايات، خاصة أن أي جهاز يحتوي على سخان من المُتعارف أن استهلاكه للكهرباء يكون أعلى، وتعتبر الدفاية أعلى جهاز منزلي في استهلاك الكهرباء، كما أن أغلب أنواع الدفايات ليس لديها قدرة الفصل، وتظل مستمرة في عمل هواء ساخن وبطيئة، ولكن التكييف استهلاكه للكهرباء أقل من الدفاية، كون لديه ميزة الفصل كل فترة، ثم العودة مرة أخرى، وهو ما يجعله أيضًا أكثر أمانًا من الدفاية.

ونصح جهاز مرفق الكهرباء اتباع هذه الخطوات عند استخدام التكييف:

1- تأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.

2-تأكد من أحكام غلق النوافذ والأبواب.

3-اغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ 15 دقيقة.

4- ضبط التكييف على درجة 24 يقلل من استهلاك الكهرباء.