استخدم السخان الكهربائي ووفر في فاتورة الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح حول السخان الكهربائى عند شرائه وكيفية استخدامه بطريقة توفر فى الاستهلاك وبالتالى فى فاتورة الكهرباء ، كما ذكر المرفق على صفحته الرسمية على فيس بوك مزايا استخدام السخان الكهربائي، والمفاهيم الخاطئة المعروفة عن السخان الكهربائي.

ويستعرض صدى البلد لقرائه مانشره جهاز مرفق الكهرباء عن السخان الكهربائي وهى ..

نصائح عند شراء السخان الكهربائي

1- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبيرا، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

2- التأكد أن خزان السخان الكهربائي يكون معزولا جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

3- التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

نصائح استخدام السخان الكهربائي والتحكم في استهلاك الكهرباء

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).



مزايا السخان الكهربائي



1-أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2-السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3-تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا ، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4-سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

مفاهيم خاطئة عن السخان الكهربائي



يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه ، و هى معلومة خاطئة و غير صحيحه تماما

فعند غلق سخان المياه الكهربائى يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.