عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استخدم السخان الكهربائي ووفر في فاتورة الكهرباء

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح حول السخان الكهربائى عند شرائه وكيفية استخدامه بطريقة توفر فى الاستهلاك وبالتالى فى فاتورة الكهرباء ، كما ذكر المرفق على صفحته الرسمية على فيس بوك مزايا استخدام السخان الكهربائي، والمفاهيم الخاطئة المعروفة عن السخان الكهربائي.

ويستعرض صدى البلد لقرائه مانشره جهاز مرفق الكهرباء عن السخان الكهربائي وهى ..

نصائح عند شراء السخان  الكهربائي 

1- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبيرا، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

2-  التأكد أن خزان السخان الكهربائي يكون معزولا جيدا، حتي يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

3- التأكد من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

 

نصائح استخدام السخان الكهربائي والتحكم في استهلاك الكهرباء

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).
 

txt

وظائف بوزارة الكهرباء.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

txt

لترشيد الاستهلاك وخفض الفاتورة..استبدل عداد الكهرباء القديم وركب "مسبوق الدفع مقدما"

 مزايا السخان الكهربائي


1-أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

2-السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

3-تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا ، وذلك لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

4-سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

مفاهيم خاطئة عن السخان الكهربائي


يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند غلق السخان سيفقد سخونة المياه ، و هى معلومة خاطئة و غير صحيحه تماما

فعند غلق سخان المياه الكهربائى يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.

الكهرباء السخان الكهربائي فاتورة الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء سخان المياه الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية في غزة

زوارق إسرائيلية تقصف سواحل رفح وخان يونس جنوبي غزة

استخدم السخان الكهربائي ووفر في فاتورة الكهرباء

بسبب انعدام الرؤية.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي

الجنائية الدولية تدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي في حربها على غزة

تحذير خطير من الأرصاد السعودية بشأن طقس المدينة المنورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى وصفة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

فوائد خارقة لتناول الفلفل الاخضر الحار

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ