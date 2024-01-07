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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طريقة توفير فاتورة الكهرباء 25 سنة

صدى البلد

يبحث الجميع عن طرق لتوفير فاتورة الكهرباء خاصة بعد ارتفاع اسعار الكهرباء 2024 ، ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية فيس بوك بعض النصائح الخاصة لمن يرغب فى توفير فاتورة الكهرباء عن طريق  تركيب محطة طاقة شمسية فى المنازل ، وتعد تلك فكرة جيدة لتوفير فاتورة الكهرباء لمدة 25 سنة هى عمر ألواح الطاقة الشمسة .

خطوات تركيب محطة طاقة شمسية فى البيت


١- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة  والمتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء.

٢- التقدم بطلب إلي شركة توزيع الكهرباء التابع لها المكان المراد تركيب محطة طاقة شمسية به، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

٣- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

٤- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

٥- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع بزيارة ثانية للموقع من أجل: 
- عمل معاينة بعد التركيب. 
- اصدار مقايسة العداد و القياسات.
- تركيب العداد التبادلي. 
- إجراء القياسات .
- ⁠عمل محاضر الربط والاطلاق .
- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة 25 عاما بحد أقصى.

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شروط عمل  محطة طاقة شمسية فى البيت 


١- المكان يكون ملك العميل أو ايجار لأكثر من ٢٥ سنة.
٢- عداد البيت يكون ٣ فاز وبإسم العميل وبنفس العنوان.
٣- أن يكون العداد قانوني، حيث إنه لا يمكن تركيب محطة طاقة شمسية اذا كان العداد كوديًا.
٤- أقصى قدرة للمحطة يساوي الحمل الأقصى الذي يسجله العداد.
٥- الكيلو وات الواحد يحتاج مساحة على السطح تساوي ٨ متر مربع تقريبا مع مراعاة أن تكون الألواح الشمسية موجهة في اتجاه الجنوب.

 

أسعار شرائح الكهرباء 2024

 

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

 

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من  77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من  128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.


الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎

 

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