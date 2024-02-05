«وان بلس» تطلق ميزات ذكاء اصطناعي لهذه الهواتف

طرحت شركة OnePlus وان بلس عددًا من تحديثات البرامج لهواتفها الأحدث OnePlus 11 وOnePlus 12 والتي توفر ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع GSMArena فإن ميزات الذكاء الاصطناعي التي حصلت عليها الهواتف قد تم إطلاقها للمستخدمين في الصين في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصل للمستخدمين الآخرين عالميًا خلال الفترة المقبلة.

ويحتوي تحديث OnePlus 11 وكذلك تحديث OnePlus 12 على ميزات المُلخص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وAIGC Remover، وملخصات المقالات إلى جانب ترقيات Breeno Touch.

وتضيف التحديثات "حركة الجهاز وتوجيهه" إلى إعدادات OnePlus 11 و12 وتسمح للمستخدمين بفتح الهواتف باستخدام ماسح ضوئي لبصمات الأصابع دون تنبيه الشاشة.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في موسيقى QQ على شاشة Always-On Display، ولديهم خيار عرض مؤشر تسجيل الشاشة في شريط الحالة أو نافذة عائمة.

ويعمل تحديث OnePlus 12 أيضًا على تحسين استقرار وتوافق شبكة Bluetooth وNFC وWLAN بالهاتف مع إصلاح مشكلة إشارات الشبكة في الأماكن التي تشبه مترو الأنفاق أيضًا.