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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: الرئيس بايدن حريص على حل الدولتين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يزال حريصا على حل الدولتين، وأن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيطرح المسألة في جولته التي تبدأ الاثنين.

وأوضح البيت الأبيض أن المدى الطويل للسلام للمنطقة ولأمن إسرائيل في المنطقة هو "حل الدولتين".

وأشار إلى أنه "من الصعب وضع جدول زمني دقيق للوقت الذي نحتاجه لإعلان صفقة أسرى بين إسرائيل وحماس".

أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن مصير الرهائن أصبح الآن في أيدي حماس.
وأشار سوليفان، إلى أن حماس "يجب أن تتقدم وتستجيب" لاقتراح جدي لإجراء مفاوضات تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وفي حديثه لبرنامج “لقاء مع الصحافة” على قناة “إن بي سي”، تعهد بمواصلة حث قطر ومصر على الرد الإيجابي.

وتهدف المفاوضات المقترحة إلى ضمان إطلاق سراح أكثر من 100 شخص اختطفوا خلال هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وفي المقابل، من المتوقع أن توافق حماس على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

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