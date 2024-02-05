المصري غير مناسب.. اتحاد الكرة يكشف أسباب الاعتماد على المدرب الأجنبي

كشف الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أسباب الاعتماد على مدرب أجنبي لخلافة فيتوريا.

‏وقال خلال مداخلته مع الإعلامي هاني حتحوت: "المدرب المصري غير مناسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة الحالية.. مش عاوزين نحرقهم".

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد، وكذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، مع توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

وقرّر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه أمس، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، ما يلي:

- توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون.

- دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

- الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

- الموافقة على عقد بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة إستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.