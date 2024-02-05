إنبي: كسبنا من وراء صفقة زياد كمال.. والزمالك لايملك أي قرار تجاهه

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بنادي إنبي، أن رحيل تامر مصطفى المدير الفني عن تدريب الفريق، بسبب اعتراضه على رحيل زياد كمال لاعب الفريق وإعارته إلى نادي الزمالك، في يناير الجاري.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "صفقة زياد كمال تمت لأننا كسبنا من وراها على المستوى المادي بشكل كبير، والمدير الفني كان يرغب في استمراره وكنا كذلك أيضًا ولكن الصفقة كانت مُغرية لنا".

وأضاف محمد إسماعيل: "ظاهريًا الزمالك يُعتبر ضم اللاعب بشكل نهائي لأن المدة طويلة، ولكن في النهاية هو حق لنا ومن حقنا نبيعه في أي يوم والزمالك لا يملك أي قرار سوى نسبة متفق عليها".

وأضاف محمد إسماعيل: "زياد كمال كان معارًا إلى المصري البورسعيدي في الموسم الماضي، وحاول ضمه بشكل نهائي ولكنه رفض دفع مبلغ 35 مليون جنيه وبالتالي قررنا عودته".