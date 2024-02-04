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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد افتتاح كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الأحد عن موعد مباراة الافتتاح للنسخة المقبلة من كأس العالم المقرر أن تقام في عام 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأكد "فيفا" في تدوينه عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) أن البطولة ستقام في فصل الصيف، وستلعب مباراة الافتتاح يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي.

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة، بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، هي:

أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".

وستكون النسخة المقبلة من كأس العالم، الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.

جدير بالذكر أن نسخة 2030 ستقام في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستكون نسخة مونديال 2034 في ضيافة المملكة العربية السعودية.

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