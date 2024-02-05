8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية ، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (2 و4) درجات مئوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد .

8 درجات

وتتراجع درجات الحرارة بقيمة 8 درجات ليلاً على القاهرة لتسجل العظمى 19 درجة وتكون الصغرى ليلا 11 درجة فقط.

أماكن سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد عن خريطة سقوط الأمطار، تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .

الأرصاد

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فقالت الأرصاد إنها تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :



العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الادارية 19 10

6 اكتوبر 19 10

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 10

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 18 10

بورسعيد 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 09

العريش 18 07

رفح 17 08

رأس سدر 19 08

نخل 17 02

كاترين 13 01-

الطور 20 10

طابا 85 09

شرم الشيخ 22 13

الاسكندرية 18 11

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 17 10

السلوم 17 09

سيوة 18 06

رأس غارب 20 12

الغردقة 22 13

سفاجا 21 11

مرسى علم 22 12

شلاتين 24 14

حلايب 22 12

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 15

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 18 04

أسيوط 18 05

سوهاج 19 05

قنا 20 07

الأقصر 21 08

أسوان 21 09

الوادى الجديد 19 05

أبوسمبل 20 08

