بملامح حزينة| شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور من الحرم المكي

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صوراً عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت ياسمين داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة، في ظهور لافت بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وأعلنت مؤخرًا ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين العوضي وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير” ولم يتوقع جمهور ياسمين والعوضي انفصالهما بهذه السرعة.

وتعرض أحمد العوضي، لأزمة صحية طارئة بعد شعوره بإجهاد وضيق في التنفس، ونقل إلي المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بسبب استنشاقه كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون خلال تصوير مشهد أكشن، وتعرض على إثر هذا الأمر لأزمة تنفسية استدعت دخوله المستشفى.