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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة مسيرة.. مصرع 5 مقاتلين أكراد في هجوم على قاعدة أمريكية بسوريا

الأكراد
الأكراد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصرع 5 مقاتلين أكراد في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية في سوريا.

وقال المرصد السوري، إن 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي قتلوا، كما أصيب نحو 20 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل المقاومة الإسلامية حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة.

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل المقاومة على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ 19 أكتوبر 2023، لـ 108 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران .

المرصد السوري لحقوق الإنسان سوريا أكراد طائرة مسيرة هجوم

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