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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 مقاتلات صينية تعبر خط الوسط في مضيق تايوان

تايوان والصين
تايوان والصين

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، أن 9 مقاتلات صينية عبرت خط الوسط في مضيق تايوان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين إنها رصدت 9 طائرات عسكرية صينية تعبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وتقوم "بدوريات استعداد قتالي مشترك" مع سفن حربية صينية.

وعادة ما تعلن تايوان، التي تدعي بكين أنها تتبعها، بانتظام عن نشاط عسكري صيني بالقرب منها.

وأكدت الصين، في وقت سابق، أن جيش التحرير الشعبي أجرى دوريات استعداد حول جزيرة تايوان.

وأشار وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إلى أن مثل هذه العمليات روتينية؛ متعهدا بتنفيذ المزيد من المناورات والدوريات حول الجزيرة بشكل دوري ومنتظم.

وأضاف: "سيواصل جيش التحرير الشعبى الصينى تعزيز التدريب والاستعداد القتالي وتنظيم العمليات العسكرية ذات الصلة على أساس منتظم".

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