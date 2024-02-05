من هو النبي الذي يحبه إبليس وطلب منه التوبة؟.. علي جمعة يوضح

من هو النبي الذي يحبه إبليس وطلب منه التوبة؟، أمر شائع بين رواد المواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، فـ من هو النبي الذي يحبه إبليس وطلب منه التوبة؟، وكم مرة انشق صدر النبي محمد؟ وكيف تمت تهيئة النبي للإسراء والمعراج؟

من هو النبي الذي يحبه إبليس وطلب منه التوبة؟

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ضمن حديثه عن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم: في التراث الإسلامي أشياء تُفهم هذا المعنى، هل يمكن لأحد أن يرحم إبليس؟ روي أن موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له : يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما ،وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب ،فاشفع لي إلى ربي أن يتوب علي. فقال موسى : نعم. فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه : أد الأمانة. فقال موسى : يا رب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه .فأوحى الله تعالى إلى موسى : يا موسى قد قضيت حاجتك ، مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه. فلقي موسى إبليس فقال له : قد قضيت حاجتك ، أمرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك. فغضب واستكبر وقال : لم أسجد له حيا أسجد له ميتا. [إحياء علوم الدين]

وبين أن شق الصدر الشريف لسيد الخلق ﷺ مرتين مرة وهو في بني سعد عند مرضعته حليمة ، ومرة قبل الإسراء ، –وقيل أن شق الصدر وقع ثلاث مرات؛ المرة الثالثة عند المبعث ،عن ميسرة أنه قال له متى وجبت لك النبوة يا رسول الله ؟ فقال: وآدم مجندل في طينته -.

وأضاف: شق الصدر يتكلم عنه علماء المسلمين بأنه تهيئة لهذا الطفل الوليد ليتحمل الجهد البليغ الذي عليه، فقد كان قيام الليل فرضًا عليه وليس نافلة كما هو في حقنا، وفي الصيام الذي كان يصومه حتى إنه كان يصل بين يومين ويقول: «إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ، ورحلة الإسراء والمعراج مجهدة للغاية، لأن طبقات الجو فيها ضغط، وهذا الضغط المفروض إن الجسم البشري لا يتحمله ، فكيف يتحمل هذا؟ ثم في الوحي كان إذا نزل عليه الوحي وهو على دابة -جمل قوي-، الجمل ينخ من ما يحدث في جسده من تلقّي الوحي، إذًا هذه عملية مجهدة للغاية، ولذلك كان شق الصدر.

وأضاف: في بعض الروايات أن شق الصدر كان هدفه نزع نصيب الشيطان من قلبه، والناس تفهم هذه العبارة على ظاهرها كأن قلب رسول الله فيه جزء مثل ما هو موجود عندنا يعني تسمع للشيطان وكذا إلى آخره، لكن أهل الله قالوا : لا ليس معناها هكذا لأن قلبه كله رحمة، وهذا هو الجزء من الرحمة الذي كان يخص الشيطان، يعني لو لم يتم نزع هذا الجزء كان الرسول سيرحم الشيطان، فأخرج الله من قلبه الرحمة لمن لم يرحمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله الحكيم لم يرحم إبليس بعد كل طغيانه هذا.

وشدد: لا فائدة {إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [البقرة:34] إذًا سيدنا النبي ﷺ بقلبه الرحيم كان ممكن يحصل معه هكذا فنزعوا له نصيب رحمته لإبليس ، فبقى كل قلبه رحمة باستثناء ما يخص إبليس فكان كاملًا مكمّلًا.

وأكمل: فشق الصدر له فوائد كثيرة، منها طهارته ﷺ ظاهرًا وباطنا، فكان ﷺ طاهرًا بكله ؛ عرقه طاهر، ودمعه طاهر، ودمه طاهر، كله طاهر، وهكذا كان شأن الأنبياء.

تهيئة النبي للإسراء والمعراج

حدثت مرة أخرى تهيئة لسيدنا النبي ﷺ لهذا الحدث الجلل الإسراء والمعراج ؛ لأنه سيخترق السماء، واختراق السماء لا يتناسب مع الجسد البشري، فلابد من إعداد خاص، وسيرقى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى البيت المعمور، ثم إلى العرش.

وهذا شيء لا يتحمله البشر المعتاد قبل التهيئة، فكان لابد من تهيئة ذلك الجسد الشريف لهذا الحدث الجلل.

فحدث حادث آخر لشق الصدر، فجاءت الملائكة، وشقت صدره الشريف، مثل ما حدث له وهو صغير؛ تهيئةً لتنزل الوحي وللنبوة.

واختتم قائلا: «الناس الماديون يقولون لا أحد يستطيع أن يرقى في مراقي ومعارج السماء بهذا الجسم ، يجب أن يلبس أشياء تقيه الضغط، وهناك مرض اسمه "مرض الصندوق"؛مرض الصندوق أن تعرق دمًا، وهذا يأتي عندما تصعد في السماء بدون تهيؤ، وبدون لبس مخصوص، فيحصل مرض الصندوق. فكان ولابد أن يتهيأ هذا الجسم الشريف الْمُنِيف لهذه الرحلة العجيبة التي تحتاج إلى مزيد استعداد».