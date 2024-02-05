الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة سوهاج) بالترويج على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للزواج من الأجنبيات المتواجدات بالبلاد وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة سوهاج أول.. وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى".

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.