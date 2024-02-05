القنصل الصيني بالإسكندرية: العلاقات بين القاهرة وبكين متنامية تحت قيادتي البلدين

أكد القنصل الصيني بالإسكندرية يانج يي، تنامي العلاقات بين مصر والصين تحت القيادة المشتركة لرئيسي البلدين، حيث استمرت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر في التعمق، وزادت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين؛ كما توسع حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التقارب في التبادلات الشعبية والثقافية.

وتقدم القنصل الصيني بالشكر لجميع الحضور على المشاركة في احتفال "الربيع الدافئ للعام الصيني الجديد 2024"، وبالنيابة عن القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أرحب بجميع الضيوف وأتمنى لكم ولعائلاتكم عاما جديدا سعيدا.

وأشار إلى أن المشاركة الرسمية لمصر في آلية التعاون لمجموعة البريكس يعد منصة جديدة للتنسيق والتعاون بين الصين ومصر، مضيفا أن عام 2023 صادف الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الصين "الحزام والطريق".

وتابع أنه على مدار السنوات العشر الماضية، انتقلت مبادرة "الحزام والطريق" من مرحلة "اليد العامة" إلى مرحلة "الدقة" في العالم، حيث يتجذر كل مشروع ويؤتي ثماره، حيث حقق التعاون العملي بين الصين ومنطقة القنصلية بالإسكندرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والشؤون البحرية والثقافة والسياحة قفزة كبيرة إلى الأمام في سياق "الحزام والطريق".



وأضاف أن كل خطوة من خطوات تعميق العلاقات الودية بين الصين ومصر لا تنفصل عن دعم واهتمام الأصدقاء من جميع مناحي الحياة في مصر، فضلا عن العمل الشاق للمواطنين والبنائين الصينيين.

والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية ليست كبيرة، لكننا نأمل أنه من خلال احتفال اليوم أن نعرب عن احترامنا وامتناننا الصادق للسفير لياو، والمحافظ الشريف، ولكل صديق هنا. وأقدم التحيات والتهاني للجميع خلال العروض اللاحقة.

ولفت إلى أن قد القنصلية العامة بالإسكندرية خلال العام الماضي حصلت على توجيه شامل من السفير الصيني لياو لي تشيانغ والسفارة الصينية في القاهرة ، ودعم القوي من محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف وديوان محافظة الإسكندرية.

منذ تفشي الوباء، قام السفير لياو للعام الثاني على التوالي بالمجيء خاصةً من القاهرة لحضور احتفال رأس السنة الصينية المقام بالقنصلية العامة. كما يحضر المحافظ الشريف احتفالنا لمدة عامين متتاليين لقضاء العام الصيني الجديد معنا.