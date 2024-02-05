عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل الصيني بالإسكندرية: العلاقات بين القاهرة وبكين متنامية تحت قيادتي البلدين

القنصل الصيني بالإسكندرية
القنصل الصيني بالإسكندرية

أكد القنصل الصيني بالإسكندرية يانج يي، تنامي العلاقات بين مصر والصين تحت القيادة المشتركة لرئيسي البلدين، حيث استمرت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر في التعمق، وزادت الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين؛ كما توسع حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التقارب في التبادلات الشعبية والثقافية.

وتقدم القنصل الصيني بالشكر لجميع الحضور على المشاركة في احتفال "الربيع الدافئ للعام الصيني الجديد 2024"، وبالنيابة عن القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أرحب بجميع الضيوف وأتمنى لكم ولعائلاتكم عاما جديدا سعيدا.

أمطار غزيرة.. محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة

وأشار إلى أن المشاركة الرسمية لمصر في آلية التعاون لمجموعة البريكس يعد منصة جديدة للتنسيق والتعاون بين الصين ومصر، مضيفا أن عام 2023 صادف الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الصين "الحزام والطريق".

وتابع أنه على مدار السنوات العشر الماضية، انتقلت مبادرة "الحزام والطريق" من مرحلة "اليد العامة" إلى مرحلة "الدقة" في العالم، حيث يتجذر كل مشروع ويؤتي ثماره، حيث حقق التعاون العملي بين الصين ومنطقة القنصلية بالإسكندرية في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والشؤون البحرية والثقافة والسياحة قفزة كبيرة إلى الأمام في سياق "الحزام والطريق".


وأضاف أن كل خطوة من خطوات تعميق العلاقات الودية بين الصين ومصر لا تنفصل عن دعم واهتمام الأصدقاء من جميع مناحي الحياة في مصر، فضلا عن العمل الشاق للمواطنين والبنائين الصينيين.

والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية ليست كبيرة، لكننا نأمل أنه من خلال احتفال اليوم أن نعرب عن احترامنا وامتناننا الصادق للسفير لياو، والمحافظ الشريف، ولكل صديق هنا. وأقدم التحيات والتهاني للجميع خلال العروض اللاحقة.

ولفت إلى أن قد القنصلية العامة بالإسكندرية خلال العام الماضي حصلت على توجيه شامل من السفير الصيني لياو لي تشيانغ والسفارة الصينية في القاهرة ، ودعم القوي من محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف وديوان محافظة الإسكندرية.

منذ تفشي الوباء، قام السفير لياو للعام الثاني على التوالي بالمجيء خاصةً من القاهرة لحضور احتفال رأس السنة الصينية المقام بالقنصلية العامة. كما يحضر المحافظ الشريف احتفالنا لمدة عامين متتاليين لقضاء العام الصيني الجديد معنا.

الاسكندرية الاستراتيجية الشاملة الاقتصاد الشراكة الاستراتيجية الشاملة المجالات الاقتصادية المناطق الساخنة جمهورية الصين الشعبية مبادرة الحزام والطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ