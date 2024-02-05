بعد انتقال الزنفلي للأهلي.. لماذا فعل مستخدمو منصة «أكس» هاشتاج باسمه؟| التفاصيل الكاملة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء، الأمر الذي احتل التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي «أكس» متسائلين عن سر اختياره.. فما تفاصيل التعاقد مع الزنفلي؟

تفاصيل انتقال الزنفلي إلى الأهلي

أوضح محمد عبدالحميد، وكيل أعمال حارس الداخلية محمود الزنفلي، تفاصيل انتقاله إلى الأهلي بعد التراجع عن صفقة أبو جبل، قائلاً في تصريحات تليفزيونية:

«محمود اتنقل إلى النادي الذي يستحقه، وعرض عليه البنك الأهلي منذ أسبوع دفع الشرط الجزائي في عقده مع الداخلية لكن لم يتم تفعيل الاتفاق.. بعد ذلك عاد إلى الداخلية مرة أخرى، وأكد لي أنه لن يرحل عن الداخلية إلا من أجل الانضمام إلى الأهلي.

الأهلي تواصل مع اللاعب وإدارة الداخلية منذ يومين، والعرض كان إعارة لنهاية الموسم، مقابل مليون ونصف، مع خيار الشراء مقابل 5 ملايين جنيه، ومن المستحيل أن يطلب الأهلي لاعبًا ويرفض الانضمام، والزنفلي صاحب أعلى معدل تصديات في الدوري المصري، والأيام ستثبت أنه إضافة كبيرة لنادي الأهلي.

بعد فشل انتقاله لصفوف البنك الأهلي، كانت هناك أكثر من 4 أندية تتنافس على ضمه ولم يكن أحد يعلم عن انضمامه للأهلي سوى أمس الساعة الثانية ظهرًا».

تفاعل السوشيال ميديا مع إعارة الزنفلي بالأهلي

لاقى توقيع اللاعب محمود الزنفلي عقده مع النادي الأهلي، إقبالاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم منصة «أكس» - تويتر سابقًا-، إذ قاموا بتفعيل هاشتاج باسمه، مقدمين خلاله النصائح لحارس مرمى الأهلي الجديد، مشيدين بكونه قام بعمل أكبر التصديات داخل منطقة الـ 18.

وقد قام محمود الزنفلي بعمل 26 تصديا، وأنه حارس مرمى قوي في الداخلية خرج بـ 5 مباريات نظيفة بدون أن يدخل فيها هدف، من 11 مباراة، مؤكدين أنه حارس قوي.

الشناوي يعود إلى القاهرة

يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، إلى القاهرة اليوم بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.