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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

علامات تدل على الحنين
علامات تدل على الحنين والاشتياق للحبيب السابق

بعد انتهاء العلاقة، قد يشعر الشخص بالاشتياق والحنين إلى الشريك السابق، مما يتسبب في آثار نفسية سيئة، ولكن يجب التغلب عليها وتخطيها.

علامات تدل على الحنين والاشتياق للحبيب السابق

وقال أحمد أمين أخصائي العلاقات الإنسانية، إن الاشتياق بعد انتهاء العلاقة طبيعي وشائع، ولكن يجب تجاوز هذه المشاعر مع الوقت وترك الفرصة للشفاء والانتقال قدمًا.

 

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وتابع أحمد أمين، أنه إذا كنت تعاني الاشتياق بشدة ويؤثر على حياتك اليومية، فقد تكون من الجيد البحث عن الدعم العاطفي من الأصدقاء أو الاستشارة المهنية للتعامل مع هذه المشاعر.

 

وأضاف أحمد أمين، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هنا بعض العلامات التي قد تشير إلى الاشتياق إلى الشريك السابق، ومن أبرزها ما يلي :

التفكير المتكرر في الشريك السابق: 

عندما يكون لديك اشتياق، قد تجد نفسك تفكر في الشخص الذي انتهت العلاقة معه بشكل متكرر. قد يترافق ذلك مع الحنين إلى لحظات السعادة التي قضيتها معه.

 

علامات تدل على الحنين والاشتياق للحبيب السابق

 

الرغبة في التواصل:

وقد يشعر الشخص المشتاق بالرغبة في إعادة التواصل مع الشريك السابق، سواء كان ذلك من خلال الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

 

الاستعانة بالذكريات: 

قد يحاول الشخص المشتاق إلى الشريك السابق الاستعانة بالذكريات المشتركة للتخفيف من الاشتياق. يمكن أن تشمل هذه الذكريات الصور أو الهدايا أو الأماكن التي تشاركتما فيها.

 

الاهتمام المستمر بحياة الشريك السابق: 

قد يتابع الشخص المشتاق حياة الشريك السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المعرفة من الأصدقاء المشتركين هذا الاهتمام المستمر قد يكون علامة على الاشتياق.

 الشعور بالحزن والفقدان: 

تصاحب الاشتياق مشاعر الحزن والفقدان على فقدان العلاقة والشخص الذي كان جزءًا من حياتك.

 

أحمد أمين أخصائي العلاقات الانسانية
العلاقة الحنين الاشتياق المشاعر الدعم العاطفي التواصل

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