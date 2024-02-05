شاهد.. القسام تعلن الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، عن نجاحها في الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وعرضت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، مشاهد لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية من طراز (Skylark) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية في غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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كما قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت القسام أنها استهدافت أيضا مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.