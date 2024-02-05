مفاوضات بين الأهلي والصفاقسي التونسي بشأن ضم علاء غرام للقلعة الحمراء.. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاوضات بين الاهلي و الصفاقسي التونسي من اجل انتقال نجم الفريق .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك : علاء غرام مدافع نادي الصفاقسي و المنتخب التونسي الصحافة التونسية اكدت ان ان هناك مفاوضات بين الاهلي و الصفاقسي التونسي من اجل انتقاله للاهلي.

وكشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاوضات الأهلي مع نجم جنوب افرقيا وصن دوانز موكينا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :الاهلي يفاوض موكينا أفضل لاعبي منتخب جنوب افريقيا ونادي صن داونز الجنوب افريقي . موكينا سعيد بهذا التفاوض ويتمني الانضمام للاهلي.

وكشفت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل حول نية الأهلي التعاقد مع نجم منتخب جنوب إفريقيا تيبوهو موكوينا لتدعيم صفوفه قبل غلق فترة القيد الشتوية او التوصل لاتفاق مع اللاعب علي ضمه مطلع الصيف المقبل.