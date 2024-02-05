الأهلي يقرر دعم الفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة تشجيعا للمواهب

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.



قرر المجلس خلال الاجتماع تقديم كافة سبل الدعم للفرق الرياضية في المراحل السنية المبكرة، تشجيعًا للمواهب المختلفة وتوفير البيئة المثالية لهذه الكوادر للوصول لأفضل المستويات.