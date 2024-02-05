عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: واشنطن سربت لإيران معلومات ضرباتها في سوريا والعراق

غزة
غزة

قال مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب، إن الضربات الأمريكيية في العراق وسوريا حتى هذه الساعة كانت محدودة للغاية، كما سربت الإدارة الأمريكية لإيران قبل 6 أيام من الضربات معلومات عن هذه الضربات في سوريا والعراق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التسريب سمح للحرس الثوري الإيراني بسحب أفراد من هذه المناطق، مشيرًا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان أكد أن بلاده ستمارس ضغوطات أكبر، ورفض التصريح بخصوص نية واشنطن في تنفيذ عمليات على الأراضي الإيرانية.

وتابع مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي: "حتى الآن، الإدارة الأمريكية ضعيفة فيما يتعلق بإيران، فالأهداف التي ضربتها كان يجب عليها استهدافها قبل قتل الجنود الأمريكيين، وإذا استمرت إدارة بايدن في قصف مواقع أكثر فعالية على غرار ما فعل الرئيس ريجان في عام 1982م  عندما دمر نصف البحرية الإيرانية وبعد ذلك مراكز للحرس الثوري، فإنه سيكون ردا قويا، وبخاصة أن ريجان لم يبلغ طهران قبل تنفيذ الرد، أما ردود بايدن فإنها ضعيفة".
 

قناة القاهرة الإخبارية للحرس الثوري الإيراني القاهرة الإخبارية التحالف الأمريكي الامن القومي الامريكي مستشار الأمن القومي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

عيار 21 بـ 2900 جنيه.. ما أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب؟

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

الداخلية تكشف التفاصيل.. مدير شركة يتاجر في المخدرات ويغسل 120 مليون جنيه

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

موضوعات متعلقة

الأونروا ترحب بتشكيل الأمم المتحدة لجنة أممية لمراجعة أعمالها في غزة

ترشيحاتنا

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

شولتس لنتنياهو.. شرط وحيد لحل دائم بين الاحتلال والفلسطينيين

علاء جانب: الأزهر بذل جهودًا مكثفة لتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة والمتشددة

50 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سعر الدولار.. فيديو

رئيس الوزراء يناقش سبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

اتصال هاتفي عاجل بين بوتين والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريعة وهتدفي.. طريقة عمل بطاطس بالجبنة

انتبه تورم القدمين مؤشر لأمراض خطيرة

بمجوهرات لافتة.. أنغام تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

منزل عائلي.. مصري يحجز غرفة بفندق في هولندا ليكتشف مفاجأة صادمة

قفل اللعبة .. ماذا يقدم رامز جلال في رمضان 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ