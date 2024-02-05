نائب التنسيقية: يجب استثمار طاقات وأفكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة

شارك النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، كمدربا فى البرنامج التدريبي لتعزيز وبناء قدرات الكوادر الشبابية، وهو أحد البرامج الشبابية الذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، لمجموعة من شباب مصر، قى المركز الاوليمبي بالمعادي، بالتعاون مع نادي مدربي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

مهارات وقدرات هائلة

واعرب بدوي، عن سعادته بهذه المشاركة، وأنه فخور بهؤلاء الشباب الذين لديهم مهارات وقدرات هائلة، موضحا أنه يجب استثمار طاقات وافكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية فى جميع المجالات، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي ،واطلاق قدراتها الإبداعية، وحثها على الريادة والابتكار، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أن البرنامج يستهدف العمل بشكل مستدام علي خلق كوادر وكيانات شبابية علي قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية و المجتمعية نحو بناء وإعداد قيادات وطنية شابة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات وفق رؤية مستقبلية طموحة.

وأوضح النائب خالد بدوي، أن البرنامج شمل جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها، "مهارات فن القيادة وتطوير الذات، ومميزات الادارة الحديثة، ومهارات الإتصال والتواصل الفعال، والتأكيد علي أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة، بالإضافة إلي أهمية العمل الجماعي، ومراحل تكوين فريق العمل وسمات فريق العمل الناجح، وآليات التخطيط الاستراتيجي، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.