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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل والشباب.. أحدث موبايل سامسونج 5G بكاميرا 50 ميجابيكسل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A15 5G

في نهاية ديسمبر 2023، أطلقت شركة سامسونج واحدًا من أفضل هواتف الميزانية المحدودة لعام 2024، وهو هاتف Galaxy A15 5G والذي يضم عددًا من القدرات المميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب للكثير من راغبي الشراء.  

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15 5G 

ويضم شاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وسطوع بنسبة 800 شمعة في المتر المربع.

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

 

ويعمل بمعالج من نوع +Dimensity 6100، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد 14، وواجهة المستخدم للسوفت وير  One UI 6. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A15 5G 

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و33 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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لمحدودي الدخل والشباب.. أحدث موبايل سامسونج 5G بكاميرا 50 ميجابيكسل


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