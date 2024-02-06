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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق رسميا هاتف vivo V30 مع 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل

هاتف فيفو vivo V30
هاتف فيفو vivo V30

أطلقت شركة vivo فيفو الصينية رسميًا هاتفها المميز vivo V30، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم و 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة تكفي ليوم كامل من الاستخدام. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo V30 جاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1260 بكسل وأقصى سطوع يبلغ 2800 شمعة في المتر المربع، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويعد هاتف فيفو vivo V30 أول هاتف مزود بمستشعر كاميرا من نوع OmniVision OV50E بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وضبط تلقائي للصورة، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة. 

 

ويعمل هاتف فيفو vivo V30 بمعالج من نوع  Snapdragon 7 Gen 3 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية المعتمدة على تقنية 4 نانومتر، ومعالج الرسوميات Adreno 720، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام، وسعر تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجابايت.  

 

وأحد التحسينات الرئيسية التي يقدمها هاتف فيفو vivo V30 على سابقه هو بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية FlashCharge بقدرة 80 وات. 

 

ويعمل هاتف فيفو vivo V30 مع نظام التشغيل Android 14، وواجهة المستخدم Funtouch 14 للسوفت وير، ويأتي مع وعد بـ “تجربة سلسة لمدة 50 شهرًا”، مما يشير إلى نية vivo دعم الهاتف لمدة 4 سنوات على الأقل.

 

وسيتوفر هاتف فيفو vivo V30 قريباً في أكثر من 30 سوقاً، بما في ذلك الهند، وإندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وهونج كونج، وسنغافورة، وباكستان، ومصر، والإمارات العربية المتحدة.

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