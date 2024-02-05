طارق السعيد: الزمالك سيضم لاعبا محترفا لكرة السلة.. وقطاع الناشئين محط اهتمام

قال طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك إن النادي غني بأولاده من أجل إعادته لمكانته المعهودة في الفترة المقبلة.

وتابع :" يتم العمل على الاهتمام بقطاع الناشئين، بالرغم من أنني توليت المهمة في فترة صعبة بعد غلق باب القيد".

وشدد على أن هناك محترف سينضم لفريق كرة السلة قبل بداية الدور الثاني للدوري، وتم تدعيم الفريق بعدد من العناصر المميزة وهم:

أدم الحلوني مواليد 2005، وبهاء رمضان مواليد 2005 ، وعبد الرحمن السعدني مواليد 2007، وحمزة رمضان مواليد 2008".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.