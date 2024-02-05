إبراهيم عيسى: لا أحد يكره دخول 22 مليار دولار مصر في أقل من أسبوع إلا الإخوان

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تيار الإسلام السياسي والإخوان المسلمين يريدون بلد تُخرب وتُسقط وتُنهار وتتوجع وتتألم وليس لهم علاقة بالشعب المصري، مشددًا على أنهم يكرهون لمصر أن تكون على قدر من التطوير والاستثمار.

أضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإخوان جماعة غير وطنية محمومة بالكراهية للشعب المصري والدولة المصرية ولا يريدون أي استقرار لهذا البلد.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن الإخوان لديهم رغبتهم في إفشاء قدر هائل من الغل وتتمنى لهذا البلد كل شر وتتربص بكل شر لهذا البلد وتحاول وتعمل من أجل إسقاط الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا أحد سيكره دخول 22 مليار دولار مصر في أقل من أسبوع، إلا جماعة واحدة تريد أن تسقط الدولة بأكملها.