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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني شاكر وشيكابالا والأحمر أبرز حضور مؤتمر إعلان صفقات الزمالك الجديدة| شاهد

الزمالك
الزمالك

حرص كل من المطرب هانى شاكر، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، وأحمد الأحمر قائد فريد يد الزمالك، على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الصفقات الجديدة للنادي.

دقيقة حداد

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على مطالبة جميع الحضور بالمؤتمر الصحفي، لتقديم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب المختلفة، على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء النادي الأبيض في حادث استاد الدفاع الجوي.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من  رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

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