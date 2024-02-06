العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

عدم انتظام ضربات القلب، يطلق عليه الخفقان الغير منتظم، هو حالة تتسم بتغير في نمط ضربات القلب العادي، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، وإجتهد الأطباء فى علاج عدم إنتظام ضربات القلب والوقاية منه، بحسب ما نشره موقع إكسبريس:

علاج عدم انتظام ضربات القلب

الوقاية من عدم إنتظام ضربات القلب

يعتمد العلاج على سبب عدم انتظام ضربات القلب وشدتها.

يمكن استخدام الأدوية المضادة لعدم انتظام ضربات القلب لتنظيم النبض وتحسين وظائف القلب.

في بعض الحالات الشديدة أو غير المستجيبة للعلاج الدوائي، قد يكون العلاج الجراحي مطلوبًا، مثل إجراء عملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب (جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي).



الوقاية من عدم إنتظام ضربات القلب

الحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التدخين واستهلاك الكحول بكميات مفرطة.

تجنب التوتر والإجهاد النفسي.



مراقبة مستويات الكهارلة والصوديوم والبوتاسيووالكالسيوم في الدم والحفاظ على توازنها الصحي.

مهما كانت الأسباب والأعراض المتعلقة بعدم انتظام ضربات القلب، يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أن يستشيروا الطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب. قد يكون من المهم أيضًا أن يتم تحديد العوامل المسببة لعدم انتظام ضربات القلب واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة للحد من حدوثها.