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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا عاجلا بشأن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول التحريرية بداية من 1 يونيو 2024، وذلك لطلاب دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام السنوات الخمس، ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية  نظام السنوات الخمس، والصناعى نظام السنوات الخمس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ جميع امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 من الساعة التاسعة صباحا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تستمر امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 أيام العطلات الرسمية إذا ما اعترض سيرها فيما عدا أيام الجمعة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024 العملية  يوم 25 مايو 2024.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني،  البدء مبكرا في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

 وفي هذا الاطار أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم قالت خلاله :  نظرا لبدء الإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بنوعياتها المختلفة (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) لعام ٢٠٢٤، فقد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي۲۰٢٣/ ٢٠٢٤.

 

 وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة ل  امتحانات الدبلومات الفنية 2024 (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إجراء المقابلات للمتقدمين للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، يتم اختيار وترشيح الآتي:
 

  • عدد 8 لكل لجنة إدارة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل)
     
  • عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية:
يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (1) بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۱ بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات(ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام).
 

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