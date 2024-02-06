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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الشرقية: اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا

صدى البلد

أكد محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية ورصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها تدقيقا على أعلى مستوى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم وإتاحتها في جميع المدارس وعلي الموقع الإلكتروني لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم "فيسبوك" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعن موعد اعتماد النتيجة أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر ان يتم اعتماد النتيجة غدا الأربعاء او اليوم الثلاثاء على أقصي تقدير

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