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رئيس التحرير
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تعليم

فلتر تنقية ومولد كهرباء دون وقود.. 3 براءات اختراع تسجلها جامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج عن تسجيل 3 براءات إختراع بمكتب براءات الاختراع الرئيسي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار (تايكو جامعة سوهاج).

كحلول تطبيقية تساهم في توليد الكهرباء وتنقية دخان المصانع من الغازات السامة، مشيراً الى أن براءات الاختراع هي نتاج ماتوصل إليه المخترعين من أبناء الجامعة والخريجين والمجتمع المحيط.

وأوضح "النعماني" أن براءات الاختراع التي تم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تهدف إلى التحول الى بيئة خضراء نظيفة خالية من الملوثات،  وذلك  تماشياً مع الخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية والارتقاء بالمجال الصناعى بدون ملوثات للبيئة.

وأوضح ان الاختراعات هي (فلتر تنقية غازى اول وثاني أكسيد الكربون من المصانع برذاذ الماء)، (مولد كهرباء بدون وقود عن طريق استغلال الطاقة الحركية لحدافة)، وأخيراً (شامبو علاجى بمكونات طبيعية).

وثمن "النعماني" دور مكاتب التايكو بالجامعة لربط المخترعين بالبحث العلمى والصناعة،  من خلال عرض الابتكارات على استشاريين في هذه التخصصات من كليات الجامعة المختلفة لمساعدتهم فى عمل الرسومات الهندسية وتقديم المشورة الفنية لهم،  وعمل زيارات ميدانية للمصانع لتطبيق تلك الإختراعات على أرض الواقع.

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جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات ممن يتميزون بقدرات التفكير الإبداعي المتطور، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، وذلك ليساهموا بأفكارهم وابتكاراتهم نحو بيئة خضراء نظيفة.

وقال الدكتور معتز عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، ان الجامعة تدعم الابتكار وتشجع المبدعين والمخترعين في كافة المجالات، كما تحرص على ربط مجال البحث العلمي بالصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة ويخدم الصالح العام.

وأضاف أن ذلك  يأتي عن طريق استغلال البراءات القابلة للتنفيذ وتحويلها لمنتجات حيوية بأيدي مصرية وعرضها بالسوق المحلى والعالمي.

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