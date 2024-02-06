إعلان لوزير الداخلية التركي حول مقتل مسلحين في هجوم على محكمة

أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مقتل مسلحين حاولا مهاجمة محكمة قصر عدل جاجلايان في إسطنبول وإصابة 5 أشخاص بينهم شرطيان، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن السلطات ألقت القبض على مسلَّحيْن اثنين قتلا شخصاً بالرصاص، أمس الأول الأحد، خلال قُداس بكنيسة في إسطنبول، ويُعتقد أنهما على صلة بتنظيم «داعش».

كان الوزير قد قال، في وقت سابق، إن الهجوم، الذي ندَّدت به أنقرة، وقع الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش، في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة صاري ير بإسطنبول، واستهدف مواطناً تركياً، ما أدى إلى مقتله أثناء القداس.

وفي وقت لاحق، قال الوزير، للصحفيين، إن السلطات داهمت أكثر من 30 موقعاً في أنحاء إسطنبول، واعتقلت 47 شخصاً حتى الآن.

وأضاف أنه جرى القبض على المشتبه بهما في إحدى المداهمات الأخيرة.

