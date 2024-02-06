الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. مليون فلسطيني مكدسون على حدود غزة

دق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ناقوس الخطر بشان الأوضاع الإنسانية المزرية التي وضع فيها الاحتلال الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر المكتب الأممي أن أكثر من نصف سكان القطاع مكدسون برفح الفلسطينية على حدود قطاع غزة مع مصر والمناطق المحيطة بها.

ويبلغ عدد أهالي غزة نحو 2.2 مليون مواطن فلسطيني.

كما كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع.

وقالت المقررة الأممية الخاصة في الأراضي الفلسطينية إن استهداف إسرائيل شاحنة مساعدات هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبرت المقررة الأممية الخاصة أن استهداف شاحنة المساعدات يقوض جهود الإغاثة ويفاقم المعاناة بخلاف ما أمرت به محكمة العدل الدولية.

وذكرت المقررة الأممية الخاصة أن خطر الإبادة الجماعية صارخ للغاية ويجب اتخاذ تدابير عاجلة ضد إسرائيل وليس الأمم المتحدة، مشيرة بذلك إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.