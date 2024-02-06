تعليم الشرقية: نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

أكد محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف انه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية ورصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها تدقيقا على أعلى مستوى.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية الي أنه من المقرر عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم سيتم إتاحتها في جميع المدارس وعلي الموقع الإلكتروني لمحافظة الشرقية والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم "فيسبوك" على مواقع التواصل الاجتماعي.