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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 24 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طرق بمركز أبو حماد بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق   أبو حماد / المسيد /الحلمية / بحطيط بمركز أبو حماد بطول 11.5 كم ومتوسط عرض 11 متر وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه والذي يمثل محوراً مرورياً جديد يربط بين مدينتي ابو حماد وبلبيس ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وتوفيرا للوقت والجهد علي المسافرين.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق بدءاً من مدينة ابو حماد وصولاً لقرية بحطيط بطول 6 كم بالإضافة إلى تغطية ترعة ال 6 عيون الموازية للطريق بطول 1100 متر وبتكلفة 12 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جار العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءا من قرية بحطيط وصولاً لقرية الحلمية بطول 5.5 كم وبتكلفة 12 مليون جنيه وذلك بعد أن تم الانتهاء من اعمال الترفيق ليتم وضع طبقات الأساس والتشريب والطبقة السطحية تمهيداً لأعمال الرصف النهائية وفتح الطريق أمام حركة السيارات والماره.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال الطريق ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد ليساهم الطريق في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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وأكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديريه الطرق والنقل والنائب احمد فؤاد اباظه رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والدكتورة يسرا أباظه عضو مجلس الشيوخ.

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