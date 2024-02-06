هيثم شعبان: الدوري العراقي يشبه المصري وصالح جمعة قادر على التأقلم| فيديو

تحدث هيثم شعبان، المدير الفني لنادي الكرخ العراقي، عن صفقة انضمام صالح جمعة لصفوف الفريق الناشط في الدوري العراقي، والتي تمت في الساعات الأخيرة الماضية.

وقال هيثم شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فريق الكرخ العراقي يضم عناصر شابة مميزة.

وأشار هيثم شعبان إلى أن الدوري العراقي يشبه الدوري المصري إلى حد كبير، وفقًا لرأيه.

وحول التعاقد مع صالح جمعة بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي، قال هيثم شعبان: «نجحنا في ضم صالح جمعة في الساعات الأخيرة قبل إغلاق القيد».

وأكد هيثم شعبان أن صالح جمعة قادر على التأقلم سريعًا في الدوري العراقي.

وفيما يتعلق برأيه في المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، اعتبر هيثم شعبان أن اختيار محمد يوسف في منصب المدير العام لمنتخب مصر قرار موفق، مشددًا على أنه لا بد من تجهيز كوادر مصرية في مجال التدريب.