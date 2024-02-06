ننشر أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل جثامين المتوفين للمشرحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وضمت قائمة أسماء المتوفين كل من أمين . ى . أ 26 سنة ، ونبيل . م . ا 24 سنة ، وباسم . ح . ح 31 سنة ، وتم إيداع جثامينهم بمشرحة أسوان العمومية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

حادث

وكانت الأجهزة المعنية تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى ربع نقل على طريق "العلاقى - الشاذلى أبو الحسن" بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.