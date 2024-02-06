قطر تبحث الأزمة في غزة مع إسبانيا

التقي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في مكتبه اليوم، خوسيه مانويل ألباريس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، الذي يزور البلاد حاليا.

واستعرض الجانبان ، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

ومن جانبه أعرب رئيس وزراء إسبانيا عن تقدير دولة قطر لمواقف مملكة إسبانيا الداعمة للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.