عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تنظم بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية

بطولة الكاراتيه
بطولة الكاراتيه

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه؛ بطولة الكاراتيه الأولي لمراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولي للكاراتيه، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية ، بإجمالي الجوائز الممنوحة للمشاركين ٢٥ ألف جنيه.

وتأتي هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية علي مستوي محافظات الجمهورية.

حضر الفعاليات، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، غيداء نائل مدير عام الهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، والكابتن خالد عبد الستار المدير التنفيذي للإتحاد المصري للكاراتيه، والكابتن طارق رجائي الحكم الدولي ورئيس اللجنة العليا للحكام، والكابتن محمد رمضان الحكم الدولي بالاتحاد.

IMG-20240206-WA0001
IMG-20240206-WA0001
IMG-20240206-WA0003
IMG-20240206-WA0003
IMG-20240206-WA0002
IMG-20240206-WA0002
IMG-20240206-WA0004
IMG-20240206-WA0004
IMG-20240206-WA0006
IMG-20240206-WA0006
IMG-20240206-WA0005
IMG-20240206-WA0005
IMG-20240206-WA0007
IMG-20240206-WA0007
IMG-20240206-WA0009
IMG-20240206-WA0009
IMG-20240206-WA0008
IMG-20240206-WA0008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

رسميا.. شوبير يعلن تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

علماء مركز الأزهر للفتوى يحاورون 100 شاب من الجامعات

بعد تراجع الدولار| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال أيام

موعد ليلة الإسراء والمعراج وقصتها بالتفصيل.. أسرار المعجزة

الأردن يتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس أمم آسيا

نقيب الصحفيين: نتواصل لحل أزمة الزملاء"المؤقتين" بالمؤسسات القومية

رسميا| حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من المملكة.. أحمد سعد يكشف تفاصيل منزله في السعودية | صور

الفرق كبير.. فنانة شهيرة متهمة بتقليد هيفاء وهبي

زي الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة الموفرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى لمعبر رفح البرى ومستشفى العريش العام

خست النص.. فنانة شهيرة شكلها يتحول وتثير الجدل

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ