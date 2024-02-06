جنسية وزوج وحبيب.. جدل غريب بسبب ملكة جمال اليابان

حالة من الجدل بسبب الفتاة اليابانية كارولينا شينو، التي أثارت حفيظة الكثير منذ اللحظة الأولى لإعلانها الفائزة بمسابقة ملكة جمال اليابان.

المرة الأولى بسبب جنسيتها لأنها مولودة في أوكرانيا عن تاجها بعد أن كشف تقرير لصحيفة شعبية عن علاقتها الغرامية مع رجل متزوج.

وتوجت كارولينا شينو (26 عاما) ملكة جمال اليابان قبل أسبوعين لكن فوزها أثار جدلا عاما بسبب تراثها.

جدل بسبب ملكة جمال اليابان

وبينما رحب البعض بتتويج المواطنة المتجنسة، قال آخرون إنها لا تمثل المثل العليا للجمال الياباني التقليدي.

وسط هذا الجدل، نشرت مجلة محلية كشفا يزعم وجود علاقة غرامية وكُتب في المقال المنشور في Shukan Bunshun أن شينو في علاقة مع طبيب ومؤثر متزوج. لكنه لم يعلق حتى الآن.

وفي ردهم الأولي على التقرير الأسبوع الماضي، دافع منظمو المسابقة عن السيدة شينو، قائلين إنها لم تكن تعلم أن هذا الرجل متزوج.

لكن المنظمين قالوا يوم الاثنين إنها اعترفت بزواج من رجل متزوج، وقالت رابطة ملكة جمال اليابان إنها اعتذرت عن تضليلها وإن المنظمين قبلوا استقالتها من لقبها.

لكن سرعان ما تراجعت شينو أيضًا لمعجبيها وعامة الناس في بيان يوم الاثنين، حيث قالت إنها تصرفت بدافع الخوف والذعر، وقالت: "أنا آسفة حقاً على المشاكل الكبيرة التي سببتها وعلى خيانة أولئك الذين دعموني"، سيظل لقب ملكة جمال اليابان شاغرًا لبقية العام، على الرغم من وجود العديد من الوصيفات.

جدل بعد تتويج عارضة الأزياء الأوكرانية

وكانت المسابقة قد توجت شينو في 22 يناي، وهي أول شخص من أصل أوروبي يحصل على هذا التكريم.

ولدت في أوكرانيا قبل أن تنتقل مع والدتها إلى اليابان عندما كانت في الخامسة من عمرها وتأخذ الاسم الأخير الياباني لزوج والدتها، وتتحدث وتكتب اللغة اليابانية بطلاقة وأصبحت مواطنة متجنسة في عام 2022.

عند حصولها على اللقب، قالت في خطابها: "لم يتم قبولي كيابانية عدة مرات، لكنني مليئة بالامتنان لأنه تم الاعتراف بي على أنني يابانية اليوم".