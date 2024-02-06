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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في مهرجان بغداد السينمائي

صدى البلد

أعلن مهرجان بغداد السينمائي عن تفاصيل مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من بين الأفلام العربية والعراقية المتقدمة للمهرجان، المقرر أن تنطلق فعالياته يوم 10 يناير وتستمر حتى 14 من نفس الشهر.


وتشمل المشاركات أربعة أفلام من مصر، وفيلمين من البحرين، وفيلماً واحداً لكل من: تونس، وفلسطين، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وخمسة أفلام عراقية.

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الأفلام هي: (ترانزيت) إخراج باقر الربيعي و(خطاف) لياسر الاعسم و(يد أمي) كاردينيا هيمن و(دويرة) سيف صباح و(كيمر عرب) إخراج رانيا حمزة.. من العراق، و(16 مللي) لعبدالله جاد و(عيسى أعدك بالجنة) مراد مصطفى و(فطيمة) أحمد عادل و(الترعة) إخراج جاد شاهين.. من مصر، و(نصف روح) مروان طرابلسي.. من تونس،.

 

بالإضافة إلى فلسطين 87) لبلال الخطيب.. من فلسطين، و(الحفرة) إخراج علي بازي.. من لبنان، و(العزلة) لجمال غيلان و(عروس البحر) لمحمد عتيق.. من البحرين، و(فوتوغراف) إخراج المهند كلثوم.. من سوريا، و(الموجة الأخيرة) لمصطفلى فرماتي.. من المغرب.


ويشهد المهرجان (مسابقة فضاءات سينمائية جديدة) التي تشمل عشرة من الأفلام الروائية العراقية القصيرة والجديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة تحصل للمرة الأولى في المهرجانات العراقية والعربية؛ بهدف تفعيل الحراك السينمائي في العراق ودعم الطاقات والكفاءات.

 

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